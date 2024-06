No paran las salidas en Millonarios: el nuevo jugador que no sigue

Millonarios fue uno de los equipos que decepcionó a sus hinchas en el primer semestre del 2024, esto debido a la muy pobre presentación en la Copa Libertadores y en la Liga Colombiana, es por esto que muchos esperan que el equipo tenga una mejora en el segundo torneo y con unas contrataciones importantes.

Hasta el momento, el cuadro ‘embajador’ no ha anunciado ninguna contratación, tema que sin duda preocupa a su fanaticada, teniendo en cuenta que el equipo iniciará la pretemporada y no tendrá su nómina completa, pero lo que sí se ha conocido, son los nombres de los futbolistas que no continuarán en el equipo capitalino.

El nuevo jugador que sale de Millonarios

Son varios los jugadores que no seguirán en el club que dirige el entrenador Alberto Gamero, de los que se ha ido conociendo los nombres en las últimas horas, uno de ellos es el juvenil Yúber Quiñones, jugador que sumó varios minutos en la última temporada, pero que tendrá un cambio para el próximo campeonato.

Según reveló el periodista Mariano Olsen, Quiñones ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Deportivo Pereira, equipo al que llega en condición de préstamo, con la posibilidad de ser comprado, por lo que la intención de Millos es que el jugador pueda sumar minutos y agarrar experiencia.

Jarrison Yuber Quiñones de Millonarios ante Atletico Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

Los otros jugadores que salen de Millonarios

Uno de los primeros nombres que se conoció que no seguiría en el ‘embajador’, fue el del extremo Emerson Rivaldo Rodríguez, jugador que estaba cedido desde el Inter de Miami. Además, en las últimas horas se supo que Beckham David Castro saldrá prestado al Deportivo Pasto, mientras que el volante de marca Dewar Victoria y el delantero Ramiro Brochero, saldrán cedidos hacia Patriotas de Boyacá.

Se espera que sean más los jugadores que salgan de Millonarios, teniendo en cuenta que habría interés por algunos de ellos, especialmente de los más experimentados y que tendrían mercado en el fútbol del exterior.