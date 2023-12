No se rindieron: Millonarios se lleva a un exjugador de Atlético Nacional

Millonarios se prepara para una nueva temporada y el mercado de pases está siendo sumamente movido. Muchos nombres han aparecido en la agenda del ‘Embajador’ y hubo una petición expresa del entrenador, Alberto Gamero para reforzar el plantel de cara al próximo año. El club finalmente tendría el acuerdo para presentar al nuevo refuerzo.

No fue un buen cierre de 2023 para Millonarios y Alberto Gamero espera iniciar la próxima temporada con algunos retoques en el plantel. Muchos nombres se han venido cayendo con el paso de los días, pero hay un jugador en particular por el que el entrenador no dio su brazo a torcer.

Desde hace días se dio a conocer que uno de los deseos de los Azules para este mercado de transferencias era la incorporación de Danovis Banguero. El jugador de pasado en Atlético Nacional es sumamente valorado por el DT del ‘Embajador’ e hizo un último intento por la ficha del defensor.

El periodista Julián Capera adelantó horas atrás que Millonarios haría un último esfuerzo por el lateral de Águilas Doradas. “Por solicitud expresa de Alberto Gamero, Millonarios hará en las próximas horas un último intento por conseguir el fichaje de Danovis Banguero“.

Banguero a Millonarios

Todo parece haber avanzado rápidamente y las habrían llevado a un acuerdo. El periodista Pipe Sierra reveló por medio de sus redes oficiales que Danovis Banguero vestirá la camiseta de Millonarios para la próxima temporada, cumpliendo así el deseo del entrenador.

“Danovis Banguero (34) es nuevo jugador de Millonarios. Ya hay un acuerdo pactado con Águilas Doradas para que el lateral sea nuevo ‘Embajador’. En las próximas horas esperan cerrar todo para programar sus exámenes médicos“.

¿Cómo fue el paso de Danovis Banguero por Nacional?

Danovis Banguero vistió la camiseta de Atlético Nacional entre el mes de enero de 2021 y julio de 2023. El jugador llegó desde Deportes Tolima y jugó un total de 131 encuentros en el equipo verde. El lateral sumó 8 goles y 17 asistencias en todas las competiciones.

Como jugador del Verdolaga, el jugador consiguió la Copa Colombia del año 2021, para luego hacerse con los títulos de la Liga BetPlay en el año 2022 y la Superliga de Colombia de 2023. Luego de esto, el jugador puso rumbo a Águilas Doradas.

Así va el mercado de Millonarios

Millonarios ha sido uno de los clubes que más rumores de transferencias ha levantado en lo que va de mercado. La mayoría de los nombres vinieron cayendo con el paso de los días, pero estpan confirmadas las incorporaciones de Diego Novoa, Delvin Alfonzo y Santiago Giordana.

En cuanto a las bajas, el equipo encabezado por Alberto Gamero se despide oficialmente de Fernando Uribe, Kliver Moreno, Juan David Torres, Juan Moreno y Elvis Perlaza. Habrá que esperar para saber si se confirma alguna otra salida en el plantel del ‘Embajador.