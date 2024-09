Por otra parte, Corea del Norte se quedó con el trofeo que expuso Falcao en El Campín. Un 1-0, con la anotación de Choe Il Son, al minuto 14, fue suficiente para que las norcoreanas fueran campeonas Sub 20 por tercera vez en su historia, consolidándose como una potencia en esta categoría.

Era el indicado para realizar las labores de la FIFA en Colombia. Hasta hace pocos días, se realizó el Mundial Femenino Sub 20 en el país, siendo Bogotá, Medellín y Cali las sedes de la Copa Mundo. Para el juego de la final entre Corea del Norte y Japón, Radamel Falcao García fue el anfitrión que expuso el trofeo en el estadio El Campín de la capital colombiana. Orgullo para Millonarios.

Eso es lo que llena de orgullo a Millonarios y su gente, pues además de ser fanático del ‘azul’, tuvo como sueño vestir esa camiseta. Su trayectoria no ha sido fácil. Han existido momentos donde flaquea la fe. Dudas, lesiones y duras decisiones que aún lo mantienen de pie y siendo un emblema del FPC.

Falcao en el Mundial Sub 20. IMAGO.

