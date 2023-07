Mucha expectativa hay en los hinchas de Millonarios, debido a que pasan las semanas y todavía el entrenador Alberto Gamero no renueva su contrato para seguir al mando del equipo bogotano, es por esto que se han generado muchas especulaciones sobre el tema de por qué no se da la firma,

El técnico samario habló con los medios de comunicación en el aeropuerto el Dorado de la capital, allí fue consultado sobre si su renovación está en duda debido a la falta de refuerzos en el equipo, a lo que ‘Tito’ negó rotundamente que sea por esa razón y no se ha dado el momento de negociar por falta de tiempo.

“La renovación mía no tiene nada que ver con los jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, siempre he estado feliz aquí. No he querido porque malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores. Estoy feliz en Millonarios con lo que tengo”, afirmó el DT del ‘azul’.

Además, Alberto agregó: “Estoy tranquilo. En este momento, que estamos viajando y jugando, no me he querido sentar y desligarme de otra cosa. La renovación bien está tranquila, hay muchas habladas y no quiere que malinterpreten lo de los jugadores”.

Cabe recordar que a Gamero se le termina el contrato con Millonarios en el mes de diciembre del 2023, por lo que ante el deseo que él mismo confesó de poder ir a dirigir al fútbol de exterior y las posibles ofertas que le puedan llegar, es que hay temor en la afición ‘embajadora’ de que el técnico se termine yendo el próximo año.