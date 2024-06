Radamel Falcao García es uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, incluso, para muchos, es el número uno. Su exitosa carrera lo llevó a estar en lo más alto del fútbol mundial, fue catalogado como el mejor ‘9’ del planeta y tras muchos años en Europa, todo parece indicar que regresa a nuestro continente, nada más y nada menos, que para jugar en Millonarios.

En su paso por Bogotá antes de iniciar sus vacaciones, entregó varias entrevistas en las que habló de todo y lo hizo sin filtros. Colombia y los hinchas de Millonarios siguen a la espera de cómo avanza y se cierra la negociación con el ‘Tigre’.

¿River o Millonarios? Pusieron a elegir a Falcao y esto respondió

En una entrevista realizada por la periodista Johana Marín de Win Sports, Falcao habló de diferentes temas y recordó su paso por varios equipos, los máximos logros obtenidos en Europa, lo que representa su familia y respondió una pregunta compleja cuando lo pusieron a elegir entre River Plate y Millonarios.

“Millonarios es mi amor de la niñez y River el equipo que me dio todo, me formó como deportista, como hombre, estaré muy agradecido en River, son equipos grandes con un estilo muy marcado, instituciones importantes en cada país, es muy difícil elegir uno de los dos, es como si me pusieran a elegir entre papá y mamá”, respondió Falcao.

El guiño de Falcao después de recibir la oferta de Millonarios

Radamel Falcao decidió compartir como historia en Instagram la imagen con la que Millonarios celebró su cumpleaños y le agregó el siguiente mensaje: “Feliz Cumpleaños Millonarios #78”. Todo esto después de recibir la propuesta para jugar en el equipo ‘Embajador’. El guiño llegó y… ¿Ahora solo falta el anuncio oficial?

Lo último que se sabe de la llegada de Radamel Falcao a Millonarios

A la versión de Juan Felipe Cadavid sobre la oferta de Millonarios que Falcao García ya tiene en sus manos, César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, le agregó el 18 de junio que “Radamel Falcao está a un paso de ser refuerzo de Millonarios: hay un principio de acuerdo en lo macro con respecto a su contrato. Faltan pulir unos pequeños. Desde ambos lados son optimistas para que haya acuerdo”.