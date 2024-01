Millonarios se medirá ante Junior de Barranquilla en el duelo de ida de la final por la Superliga Colombiana, juego que le servirá al entrenador Alberto Gamero para dar a conocer los refuerzos que llegaron para el 2024, uno de ellos es el delantero argentino, Santiago Giornada, quien viene de salir goleador en el fútbol peruano, por lo que hay mucha expectativa con lo que pueda hacer.

Previo a la primera final, el atacante habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí contó detalles de lo que han sido sus primeras semanas en la ciudad de Bogotá y lo que ha visto de lo que es Millos, en donde uno de los temas que más resaltó, fue su hinchada, de la que aseguró estar encantado con el apoyo que le han brindado.

“Impresionante lo de la gente, cuando llegué se complicó el tema de los papales, la gente, no había firmado y ya me conocía, me estaban esperando, que cuándo firmaba. Me recibió muy bien la gente, la gente de acá de Colombia me recibió de la mejor manera y estoy muy contento con eso”, dijo el atacante, que viene procedente de Real Garcilaso de Perú.

El deseo de llegar a Millonarios y lo que sabe del FPC

El delantero aseguró estar “muy contento con mi llegada al equipo. La verdad que desde el momento en que me llamaron, no hubo dudas”, esto, por su deseo de llegar a un equipo grande, que es el paso que quería dar en su carrera deportiva, después de tener un muy buen año 2023 en el fútbol peruano, saliendo goleador del torneo.

“Lo hablé con mi agente y le dije que quería ir ahí. Primero había dicho que quería un club grande y el llamado, la decisión, se decidió en un día, llegamos a un acuerdo. Muy contento con mi llegada y ahora poniéndonos a punto”, expresó Giornada, sobre lo que fue su arribo al ‘embajador’.

Del fútbol colombiano, el delantero aseguró que: “Son fuertes, rápidos, y trato de hacer mi juego lo mejor posible y sacar ventaja de otras cosas por ahí. Se hace mucho hincapié en el buen juego, la pelota al piso, buscar a un compañero y tratar de llegar con los extremos. Al delantero, siempre que la pelota venga limpia y está bien, es un equipo que va al frente siempre. Está obligado a ganar por lo grande que es”.

¿Será titular Santiago Giornada ante Junior?

El delantero es una de las posibilidades que maneja el técnico Gamero para la primera final, lo más probable es que no esté en el once titular, pero sí está convocado e iniciaría desde el banco de suplentes, seguramente sumará algunos minutos y hará su debut oficial con la camiseta de Millonarios, en donde deberá ganarle el puesto a Leonardo Castro.

