Alberto Gamero es uno de los mejores entrenadores que tiene la actualidad el Fútbol Colombiano. El técnico de Millonarios lleva ya un proceso de cuatro años con el club ‘embajador’ donde ya suma cinco finales y tres títulos, uno de Liga, uno de Copa y uno de Superliga. Su carácter, respeto y simpatía lo han caracterizado desde que llegó al cuadro capitalino y sus celebraciones también han llamado la atención.

Si bien es un detalle que muchas veces los hinchas no tienen en cuenta, no deja de ser curiosa la manera en la que celebra los goles, por lo general es muy reservado y trata de no celebrar. De los poco en los que se ve que se expresa libremente se dieron en 2023 cuando pasó a la final ganándole a Medellín en El Campín y en el título ante Nacional.

La curiosa celebración de Alberto Gamero en el gol de Castro ante Nacional

En el que para muchos es el Superclásico de Colombia, Millonarios venció por la mínima diferencia a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Leonardo Castro fue el autor de la única anotación del equipo. Si bien el gol llegó en el primer tiempo, fue suficiente para sumar de a tres puntos en una plaza difícil, pero que desde 2017 no pierden.

Una cámara alterna de la transmisión captó a Alberto Gamero y lo siguió al detalle durante la jugada y el gol de sus dirigidos. Sigue toda la jugada, pero no tiene reacción alguna, lo único es un movimiento natural de las manos, de resto muy tranquilo y sereno como en muchas otras ocasiones.

Gamero sobre el nuevo refuerzo de Millonarios

Luego de días de rumores, Alberto Gamero lo ha confirmado todo. Tras el triunfo ante Atlético Nacional, el entrenador confirmó el interés en repatriar al extremo. “Hay que esperar, los directivos están hablando con el Inter de Miami, él quiere venir“.

El DT de Millonarios espera buenas noticias por parte de la directiva, que establecerá contactos directos en los próximos días. “Sobre Rivaldo, se está hablando. Esperamos el lunes o martes hablar con los directivos en Miami. Nos interesa mucho contar con él“.