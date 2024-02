Sorpresiva convocatoria de Alberto Gamero para Patriotas vs. Millonarios

Millonarios ha tenido que vivir una montaña rusa de emociones en lo que va del año. Si bien, desde el resultado, le ha ido bien, pues está en el grupo de los ocho, ganó los partidos importantes y se coronó campeón de la Superliga, no ha podido tener el grupo completo para afrontar los diferentes campeonatos. Las diferentes lesiones han sido un verdugo para el equipo de Alberto Gamero.

Este sábado el conjunto capitalino viaja a Tunja para enfrentar a Patriotas Boyacá y el entrenador ya dio a conocer la lista de convocados en las que sorprendió con varios nombres, regresan la mayoría de jugadores que estaban lesionados, pero salió de la convocatoria un futbolista que venía siendo titular.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Patriotas

Alberto Gamero recuperó varias fichas en el medio campo, además, de llamar por primera vez al nuevo refuerzo, al ya conocido Emerson Rivaldo Rodríguez. Para este compromiso viajó con Larry Vásquez, Daniel Cataño, Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira, todos venían de lesionados. En el frente de ataque, vuelve Leonardo Castro y el ya mencionado, Emerson.

El único jugador que no viaja y que se perderá el compromiso, también por lesión, es Andrés Llinás, quien terminó siendo baja de última hora.

Los jugadores lesionados en Millonarios

Los jugadores que todavía no tienen fecha de regreso y los que no estarán con el grupo, por lo menos esta temporada, son: Luis Paredes (sin fecha de regreso), Omar Bertel, Jader Valencia, Samuel Asprilla y Diego Abadía, no estarán. Por su parte, a Danovis Banguero le resta una semana para empezar trabajos y volver a estar a disposición del entrenador. Seguramente, Llinás estará de vuelta a finales de febrero.

¿Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones?

Millonarios ha tenido un arranque de campeonato lleno de altibajos, ha ganado los partidos que el hincha no quiere perder, los clásicos ante América y Atlético Nacional, pero se ha complicado en los juegos que no se imaginan, Alianza F.C y Águilas Doradas, ambos en condición de local. En la tabla de posiciones es octavo con 11 puntos y +4 en la diferencia de gol.