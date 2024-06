Otro nombre que suena es el de Leonardo Castro, un delantero que pudo consolidarse y fue el mejor del semestre en Millonarios. Estos tres jugadores son titulares en el esquema de Alberto Gamero, pero no se desconoce que tengan mercado, principalmente en el exterior.

Millonarios se concentra en el segundo semestre del 2024 tras las prematuras eliminaciones en Copa Libertadores y Liga Colombiana. ‘El Embajador’ se mueve en el mercado de pases mientras espera la respuesta de Radamel Falcao García, que puede ser histórica. El equipo bogotano se alista para la nueva temporada y así como ve fichajes, no descarta algunas salidas para la nueva temporada.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.