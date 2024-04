La Conmebol, ente que rige el fútbol sudamericano, hizo que más de un hincha de Millonarios soltara una lágrima con la postal de Wuilker Fariñez junto a Miguel Ángel Russo. Estos se reencontraron este martes en la Copa Libertadores y el arquero le dedicó unas palabras al entrenador.

Este martes 23 de abril se jugó el encuentro entre Caracas FC y Rosario Central en la capital venezolana, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, que acabó con igualdad 1-1 en el marcador, dejó una hermosa postal para los hinchas de Millonarios.

El cruce en la ciudad de Caracas puso frente a frente a Wuilker Fariñez con Miguel Ángel Russo. El guardameta ha vuelto a los ‘Rojos del Ávila’ tras su paso por Europa y su larga lesión de rodilla, mientras que el entrenador está ahora al mando del ‘Canalla’.

Hace solo unas horas, la Conmebol le envió un dardo al corazón de Millonarios, publicando la foto del encuentro entre los viejos conocidos. “Wuilker Fariñez y Miguel Ángel Russo. ¿Qué tienen en común?” dice el posteo de la confederación sudamericana.

Fariñez figura en el partido

Caracas FC, que venía de perder por goleada sus primeros dos partidos, logró sacarle un punto en casa a Rosario Central. Una de las figuras del equipo venezolano fue su guardameta, que tuvo varias intervenciones clave durante el encuentro.

Russo no se olvidó del arquero en la conferencia de prensa y confesó que este impidió que el equipo argentino se llevara a casa los puntos. “Fue uno de los culpables de que no hiciéramos más goles (risas). Lo conozco, me alegra verlo y espero que siga levantando el nivel“.

El portero, por su parte, dio unas lindas palabras sobre el DT en la zona mixta. “Para mí, en mi adaptación a lo que fue mi primera experiencia afuera del país (Venezuela) fue importantísimo. Creo que es un padre para mí. Hoy en día lo aprecio mucho y espero que, con el favor de Dios pueda seguir mejorando en salud. Estamos también muy pendientes de su salud“.

El estado de salud de Russo

Fariñez hacía referencia a la batalla que tuvo el entrenador contra el cáncer de próstata entre 2017 y 2018, justo cuando estaba al mando de Millonarios. El propio DT se refirió a su estado de salud semanas atrás ante Cadena 3. “El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar“.