No paran las 'Dimayoradas' en el fútbol colombiano, ahora los protagonistas son Baldomero Perlaza, Cortuluá, Santa Fe y Atlético Nacional. El equipo vallecaucano estaría pensando en demandar por el caso del futbolista, que quedó libre en este mercado y con sus derechos deportivos en su poder.

Ya se hablaba de una salida de Baldomero Perlaza de Atlético Nacional desde meses pasados. Tras su lesión de tobillo, las cosas no iban bien y pese a estar ya recuperado, no tuvo muchos minutos con el equipo verde y su lugar en la suplencia estaba más que cantado. No tenía lugar en el medio campo.

Tras esto, Baldomero Perlaza busca equipo y podría ir al exterior, pero ya por su propia cuenta, ahora es libre y podrá negociar bajo cualquier condición sin ningún club como representación. Este detalle le genera incomodidad a Cortuluá, que estaría pensando en demandar a Santa Fe porque se destruyó cualquier condición económica con el jugador.

Al momento de que el jugador pasó a Atlético Nacional, el equipo verde quedó con el 50%, Santa Fe con 25% y Cortuluá con el 25% restante, si el jugador era transferido en un futuro desde Medellín. Como no hubo venta y renovación, el trato se fue al piso y por eso sería la demanda que alista Ignacio Martán, que ya había advertido en febrero pasado.

"Son casos en los que se dejan libres jugadores y la ilusión de un equipo pequeño se esfuma. Estamos revisando el tema... Santa Fe estaba en una crisis económica muy grande. De la venta de Baldomero a Nacional, nos tocaba el 50%. En un acto de solidaridad, no cobramos ese dinero porque Santa Fe tenía unas urgencias con sus jugadores", dijo Martán, presidente de Cortuluá en El Camerino.

“Nos han abonado una parte, pero no la otra. Ni siquiera hemos recibido parte de eso por ser solidarios. ¿A quién le reclamamos? A Nacional no tenemos que reclamarle en lo absoluto porque no es un negocio con nosotros, es un negocio con Santa Fe. El reclamo sería hacia ellos", agregó Martán en diálogo con el periodista Alexis Rodríguez, en febrero pasado.