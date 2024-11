La tabla del Grupo A que ilusiona a Atlético Nacional con la final de la Liga

Por si fuera poco, Atlético Nacional sigue apagando las críticas, que en la última semana aumentaron por las sanciones y los escándalos del técnico Efraín Juárez y Edwin Cardona. La Dimayor reculó y le quitó la sanción al jugador por besar el escudo en el clásico paisa, mientras que al entrenador lo sancionó con dos fechas en Copa Colombia y dos en Liga. El mexicano ya cumplió parte de ese castigo en Pasto, pero no estará en la próxima jornada con Millonarios y en la ida y la vuelta de la final de la Copa Colombia vs. América de Cali.

