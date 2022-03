Parece que se acerca un bombazo en el fútbol colombiano, pues el actual entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, suena muy fuerte para volver a Atlético Nacional. Toda la coyuntura que se vive sería el panorama ideal para que este movimiento pueda darse en las próximas semanas.

Cabe recordar que recientemente, el técnico Alejandro Restrepo fue destituido de su cargo luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga y antes, contra Olimpia, por el mismo 3-1. Seis goles en dos encuentros que de inmediato aumentaron las alarmas y puso de lleno la crisis verde. De manera interina, será Hernán Darío Herrera el encargado.

Mientras Atlético Nacional se las arregla para salir de la crisis y eliminar a Olimpia y seguir con vida en Copa Libertadores, ya suenan nombres para ocupar el cargo y el primero en aparecer, por lo alto, es Hernán Crespo, por el que ya se habría indagado y coge cada día más fuerza. El otro candidato, de renombre, es Reinaldo Rueda.

Detalles del posible regreso de Reinaldo Rueda a Nacional

Según el periodista Julián Capera, en ESPN, el regreso se podría dar. Contó detalles que acercan el nombre de Reinaldo, aunque todo podría darse según lo que pase con la Selección Colombia, en el que el panorama para ir al Mundial de Catar 2022 es muy complicado. Si eso ocurre, el campeón de Libertadores 2016, regresaría.

"Hice dos preguntas antes de entrar al programa y me dijeron que hay un montón de hojas de vida sobre la mesa, pero me dijeron algo que yo hasta ahora no había considerado, no sé ustedes... Hay una persona del Comité Ejecutivo que la propuesta que va a llevar es que esperen a Reinaldo Rueda. Si pasa lo lógico, que es que Colombia quede fuera del Mundial, Reinaldo sale de la FCF y esa persona va a pedir que consideren su nombre".