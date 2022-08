Daniel Ruiz, actualmente el jugador más valioso del fútbol colombiano, reveló la verdadera razón por la que no siguió en Atlético Nacional. El volante es uno de los más llamativos en Colombia y tal parece que su venta al exterior está prácticamente cantada en próximos meses.

Es la gran figura de Millonarios y baluarte en el ataque de Alberto Gamero. Inamovible en la titular, el fútbol de Daniel Ruiz le brinda salida, encare y grandes opciones de gol. Este futbolista contó en el VBAR de Caracol qué fue lo que pasó en Atlético Nacional y la razón por la que no siguió en el 'verdolaga'.

"Eso se da en un momento en el que yo debo regresar a Deportivo Cali. Por motivos personales yo decido no volver y mi representante me dice que vayamos a Atlético Nacional, pero ya era muy sobre el tiempo para iniciar torneos... Yo llego, entreno una semana con Nacional y me dicen en pocas palabras que no porque ya habían inscrito a todo el equipo. En ese momento regreso a Bogotá y ahí llego a Fortaleza", dijo Daniel Ruiz en el VBAR.