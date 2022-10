Deportivo Pereira y Atlético Nacional disputaron uno de los partidos más controversiales de la jornada 19 de la Liga Colombiana, debido a un penal que generó muchas dudas a favor del cuadro 'verde'.

Sobre el tema fue consultado el entrenador del conjunto 'matecaña', Alejandro Restrepo, el cual sorpresivamente no quiso entrar en polémicas y aseguró que no le gusta hablar de los arbitrajes y que solamente se refiere a su función de técnico.

“Yo de los árbitros no opino. Ustedes me han visto 19 veces acá y no tengo nada que decir. Ustedes hacen su análisis, no. Interpretación es que llaman, no. Es real, la verdad no. Ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro afuera y tiene la ayuda del video y toma su decisión”, dijo Restrepo en rueda de prensa.

Sobre la conversación que tuvo con el juez Nicolás Gallo en el entretiempo, Alejandro aseguró que no se quejó por la decisión del penal.

"No hablamos de jugadas puntuales. Le había dicho un par de cosas al cuarto árbitro y él me dijo que estuviera más tranquilo en la raya y lo recibí bien y no desapruebo jugadas arbitrales. Mi labor es dirigir al equipo. Ese trabajo se lo dejo a ellos", sentenció el DT del Pereira.

Aquí las declaraciones de Alejandro Restrepo: