El cuadro 'verdolaga' no la pasa bien en la Liga Colombiana donde no ha podido despegar en la tabla de posiciones.

Nacional no pasó de agache: los mejores memes tras el empate ante Cali

Atlético Nacional no pasa su mejor momento en la Liga Colombiana. Este domingo empató con Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot y no pudo despegar en la tabla de posiciones. En las primeras cuatro jornadas solo ha podido ganar un juego, empató dos y perdió otro. Si bien, en la final de la Superliga obtuvo un resultado positivo ante el actual campeón de Colombia, su juego no convence y algunos ya hablan de crisis.

El conjunto antioqueño tiene un presente poco alentador y no solo en lo deportivo, sino también en lo dirigencial. Desde hace varios meses la hinchada inició varias acciones de protesta pese a ser campeones en el primer semestre del 2022.

Mientras los hinchas de Atlético Nacional lo sufren y se muestran impotentes al no encontrar una salida a sus problemas, los demás aficionados lo disfrutan y lo dejan ver en las redes sociales con diferentes burlas, memes y comentarios en contra del cuadro 'verdolaga'.

