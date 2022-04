El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez y un duro 'vainazo' a Atlético Nacional tras su 75 años de historia. La celebración iba muy bien hasta el partido contra Once Caldas por Liga Betplay I-2022, en el que el club verdolaga empató 0-0 luego de una linda fiesta de la hinchada en las gradas.

Un juego complejo para Atlético Nacional, en el que se le vio ansioso tratando de marcar el gol para la victoria. Once Caldas afirmó la idea de defenderse y sorprender con espacios y al final le salió para sacar un punto del Atanasio Girardot y seguir en la pelea por ingresar a las finales de la Liga Colombiana I-2022.

En la transmisión oficial del partido estuvo como comentarista Carlos Antonio Vélez, quien no dudó para mandar un 'pullazo' y llamado de atención a Atlético Nacional tras la celebración de los 75 años de historia. Para el periodista no hay duda de que faltó Juan José Peláez en el ramillete de invitados, precisamente compañero de él en las transmisiones.

"Me parece de pésimo gusto lo de Atlético Nacional, no haber invitado a Juan José Peláez. Juan José fue técnico de Nacional, ganó cosas con Nacional y estuvo mucho tiempo en el equipo verde, y yo creo que hace parte de la historia. Como Hernán Darío Gómez, como Francisco Maturana, como muchos otros. El profesor Peláez no fue invitado a la fiesta", dijo Carlos Antonio Vélez.

"Por lo tanto, este 'pechito' presenta una seria protesta. Me perece una indelicadeza absoluta. El señor ganó un título en el año 1994. Y fue finalista de Libertadores en el 95. Llegó a una final. ¿Y no invitar a una persona de este talante? Me parece, además de un error de protocolo, una falta que no es venial. Es un pecado mortal", expresó Vélez en Win Sports.