Ana María Hernández, esposa de Jarlan Barrera, asegura en redes sociales que el volante de Atlético Nacional la echó de la casa junto con su hijo. En una serie de videos, ella comenta la situación y da más detalles de su vida personal y marital con el futbolista, que reside en la ciudad de Medellín.

Jarlan Barrera es una de las estrellas del fútbol colombiano y es actualmente el jugador más costoso del fútbol colombiano. En Atlético Nacional aún no ha renovado contrato y su salida del club verde es una de las posibilidades. Anteriormente se supo de una opción en Sao Paulo, lo cual fue rechazada por el mismo jugador.

Ahora, tiene ofertas de México y del fútbol de Medio Oriente. Mientras Deportivo Cali y Deportes Tolima disputaban el título de la Liga II-2021, Ana María Hernández Comenta lo sucedido con Jarlan Barrera, que con una carta autenticada de notaria se le notificó que no podía entrar al apartamento donde residen. Ellos son casados.

"No puedo entrar a la casa en la que vivo con mi hijo, porque resulta que mi señor esposo, porque cabe resaltar que, ¡ESTAMOS CASADOS! ¡No permite la entrada a nuestra casa! Estoy en el edificio con mi hijo queriendo ingresar a nuestro apto y no, ¡sencillamente me dicen que el señor Jarlan Barrera pasó una notificación que no podía entrar!", dice en redes sociales.