Un jugador de Atlético Nacional se confesó en vivo en ESPN y dijo que vivió dos meses en la calle. Un crudo y doloroso testimonio de un campeón de la Liga Colombiana, que es una de las figuras del equipo verde, y que será fundamental en este agitado calendario que le espera al club verdolaga.

Vale resaltar que hace unos días fue confirmado el calendario de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, donde tendrá duros viajes buscando pasar a los octavos de final del torneo. A su vez, mira los juegos de la Liga Colombiana para acercarse a cuadrangulares finales, es ahí donde aparece Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.

El portero de Atlético Nacional, que compite con Kevin Mier por la titular, ha confesado duros detalles de su vida que impactan en el fútbol colombiano. En ESPN, Harlen Castillo ha dicho que vivió, aproximadamente, dos meses en la calle. El tiempo colocó las cosas en su lugar, y hoy es el actual campeón de Liga y arquero del gigante verdolaga.

"Estuve en Medellín, jugué en inferiores y tuve dificultades con parte de la zona directiva. Lastimosamente, no tenía empresario o alguien que podía ayudarme para seguir creciendo futbolísticamente. Tiendo a pasar un momento difícil, estuve uno o dos meses viviendo en la calle, trabajando, entrenando. Estuve buscando mi futuro y sí pensé en retirarme de jugar, pero el amor por el fútbol fue más grande. Sabía que no sería fácil y que tenía que sacar cosas de donde no había para seguir creciendo. Desde ahí crecí mucho mentalmente. Trato de ver los momentos duros de la vida de otra manera", comentó Harlen Castillo en vivo en ESPN.