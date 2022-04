Wilson Morelo es uno de los goleadores de la actual Liga Colombiana y la gran figura de Independiente Santa Fe, es por esto que muchos hinchas de otros clubes les gustaría tenerlo en su equipo, pero el atacante solamente se ve con la camiseta del ‘rojo’.

Al delantero un hincha de Atlético Nacional le propuso ir al ‘verdolaga’ para que sea el centro delantero del equipo por un año, a lo que Wilson dio una tajante respuesta negativa y afirmó que nunca jugaría en el equipo paisa.

“Muchas gracias, pero con todo el respeto NOOOOO eso NUNCA, abrazo Parcero”, afirmó el delantero santafereño por medio de su cuenta de Twitter al aficionado del ‘verde’.

Con esto, al parecer Morelo no se ve con otra camiseta que no sea la de Santa Fe y descarta de tajo jugar en otro equipo en Colombia, por lo menos en Nacional no lo haría.

Wilson se ubica tercero en la tabla de goleadores del actual torneo con 7 anotaciones, estando atrás de Luis Carlos Ruiz del Cortuluá y Luciano Pons del Independiente Medellín que tienen 8 goles cada uno.