América de Cali completará cerca de 20 días sin competir cuando dispute el partido ante Jaguares de Córdoba por la fecha 9 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que está programado para realizarse en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio, escenario que será la casa del cuadro vallecaucano para los próximos jugos en condición de local.

El cuadro ‘escarlata’ no ha podido usar su habitual estadio, el Pascual Guerrero, debido a que allí se está realizando el Mundial Femenino Sub 20, por lo que los clubes no podrán utilizarlo, razón por la que la dirigencia americana eligió a la capital del departamento del Meta como su nueva casa de manera provisional.

Partido de América ante Jaguares estaría en duda

El duelo entre América de Cali está programado para el próximo día sábado 7 de septiembre a las 4:10 PM en la ciudad de Villavicencio, compromiso que podría estar en duda su realización, debido al paro camionero que afecta a la capital del Meta, ya que la vía con Bogotá se encuentra cerrada por los transportadores.

Según informaron en Antena 2, el partido entre América y Jaguares podría ser nuevamente aplazado por esta razón, ya que se tenía estimado que muchos hinchas viajaran desde Bogotá hacia Villavicencio a presenciar el partido, además, el tema logístico podría verse afectado, todo esto tendría tambaleando la realización del partido, tema que se definiría en las próximas horas.

América de Cali ante Envigado por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos.

Cabe recordar que para llegar a Villavicencio se podría por vía aérea, aterrizando en aeropuerto vanguardia, medio por el que se espera que lleguen los futbolistas de ambos clubes, ya que por medio terrestre no hay paso por los bloqueos.

¿Qué otros partidos jugará América de Cali en Villavicencio?

Cabe recordar que América de Cali estará durante una semana en Villavicencio, debido a que además del partido contra Jaguares, también jugará en el Bello Horizonte ante el Deportes Tolima el 11 de septiembre y contra el Deportivo Pereira el 15 del mismo mes.