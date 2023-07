Atlético Nacional confirmó a William Amaral como el entrenador en propiedad del equipo, el cual ha tenido unas buenas presentaciones en los partidos que ha disputado, tanto en la Liga Colombiana como en la Copa Colombia, lo que ha generado esperanza por parte de la hinchada.

Aunque el club ‘verde’ ya tiene técnico, no se descarta que para el año 2024 se consiga un nuevo entrenador, todo dependerá de cómo sea el rendimiento de Amaral, es por esto que uno de los candidatos que quiere la afición es el actual ‘timonel’ del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, quien salió de manera controversial de Nacional.

Sobre la posibilidad de que Restrepo llegue, habló el presidente del cuadro ‘verdolaga’, Mauricio Navarro, el cual para la sorpresa de muchos, dejó la puerta muy abierta para un posible regreso del entrenador, asegurando que él tiene la puerta abierta en el club y que sin duda es un candidato para llegar en un futuro.

“Nunca ha dejado de ser una opción para Nacional, hoy está en un club que respetamos mucho y además tenemos nuestro cuerpo técnico que tiene un contrato, no estamos pensando en más allá de este momento”, dijo Navarro en una entrevista para As Colombia, que confirma la posibilidad de un regreso de Alejandro, pero mostró respeto por el equipo en el que está y por Amaral.

Finalmente, el dirigente indicó que Restrepo tiene una buena relación con el club y reveló detalles de lo que fue su salida: “Nacional no le dio finalización al proceso. Le voy a contar lo que me enteré como miembro de junta en ese entonces: Alejandro Restrepo fue ratificado previo a un partido con Olimpia, él pensaba que el club le iba a decir que dimitiera, pero fue ratificado. Nos dijo ‘podemos seguir, pero queremos estos cambios’. El club no le pudo satisfacer ni aceptar y por eso amistosamente se dio por dar finalizado su contrato, pero Alejandro tiene una gran relación con el club”.