Unas de las salidas que ha generado controversia en los últimos días en Atlético Nacional es la del defensor Danovis Banguero, el cual fue presentado como nuevo refuerzo de Águilas Doradas, jugador que dividió opiniones en los aficionados del conjunto ‘verdolaga’.

Tras ser anunciado su nuevo club, Danovis habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí contó detalles de su salida del equipo, en donde indicó que se debió a que había muchos jugadores en su posición, por lo que ante la posibilidad de irse a Águilas, decidieron rescindir su contrato.

“La decisión fue de común acuerdo. Nos sentamos a hablar, hay sobrecupo en la posición, hay varios jugadores que están allí y otros con buena proyección y a mí me quedaban solo seis meses. Hubo una posibilidad, se abrió una ventana para sumarme a Águilas, un gran proyecto que se viene trabajando hace años. Se llegó a un acuerdo para hacer ese movimiento”, indicó el lateral.

Danovis también indicó que la dirigencia de Nacional no lo sacó, pero sí le puso la oferta de Águilas, por lo que como solo le quedan seis meses de contrato, decidieron separar los caminos, ayudando así al cuadro ‘verde’ para que pueda proyectar a sus jugadores jóvenes.

“El primer interesado fue don Fernando Salazar (dueño de Águilas), fue el que se acercó al club a tocar la puerta, sabiendo de la situación que había. A mí se me informó por un allegado. Fernando se puso en contacto, me preguntó que cómo me parecía, que mirara; le dije que me sonaba. Nacional no me tenía en planes para sacarme y hablé con el presidente de Nacional y él fue claro conmigo, no me estaba sacando del club, sino que me estaba contando de una posibilidad y ya yo veía si la aceptaba o no, si o, podía continuar y cumplir mis seis meses”.