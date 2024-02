Atlético Nacional sufrió una nueva derrota en la Liga Colombiana I-2024, tras caer derrotado ante el Deportivo Cali, resultado que dejó muy mal parado al entrenador Jhon Jairo Bodmer, técnico que ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas que han pedido su salida, pero al que lastimosamente le tocó vivir un difícil momento.

Bodmer salió a hablar en la habitual rueda de prensa, como sucede en cada partido del campeonato, allí analizó lo que fue el rendimiento de su equipo, del que aseguró que no le disgustó, ya que trató de conseguir el empate y generó varias oportunidades de gol, pero lastimosamente no llegó el gol y esa ha sido la falla más grande que han tenido.

Pues en medio de su explicación, el entrenador tuvo que vivir un repudiable hecho, debido a que un hincha logró filtrarse en la rueda de prensa, allí con gritos insultó a Jhon Jairo, reclamándole por una modificación, que al aficionado no le pareció que debió hacer, además, le dijo que se pusiera serio.

El insólito suceso dejó perplejo al técnico Bodmer, el cual logró controlarse y no le respondió al hincha, pero sí gesticuló con su cara por el lamentable hecho, mientras que el moderador dio por terminada la rueda de prensa y así poner en protección al entrenador bogotano.

¿Qué dijo Jhon Bodmer del partido de Atlético Nacional?

“Me quedé en el banco reflexionando porque el grupo hizo un gran partido. El resultado puede que sea negativo, pero miro las cifras, el desarrollo del juego, las oportunidades de gol, los intentos de remate, cuántas veces pisamos el área de Cali. Vi que el grupo hizo un gran partido. Seguramente será para polemizar, pero los números no mienten. El resultado tampoco. No es el que uno quiere. Me quedo reflexionando: qué falta hacer para que todos los números tan buenos que se hacen durante los 100 minutos se materialicen en un resultado positivo”, dijo el entrenador.

Sobre una de las ausencias que tuvo el equipo en el once titular, como lo fue Carlos Sierra, Jhon indicó que se le están manejando las cargas, además, indicó que seguirá en el club: “Me han mostrado el respaldo, por el momento estoy en Nacional”, por lo que estará para el duelo de Copa Libertadores.

El próximo partido de Atlético Nacional

El ‘verdolaga’ será en un partido muy importante por la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores, en donde se medirá contra Nacional de Paraguay el miércoles 21 de febrero a las 7:30 PM, juego que será llevado a cabo en la ciudad de Asunción.

