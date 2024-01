Atlético Nacional sigue ajustando detalles para lo que se viene en el 2024. El conjunto ‘verdolaga’ jugó un partido amistoso de pretemporada ante Envigado en la sede deportiva de Guarne. En un partido intenso, Jhon Bodmer, probó diferentes alternativas que lo ponen a pensar para las diferentes competencias que tendrá este año, pues recordemos que jugará la fase previa de la Copa Libertadores y las demás competiciones colombianas.

Nacional sabe que tiene que sumar títulos, ganar la estrella 18 y volver a enamorar de nuevo a sus hinchas que siguen resistiéndose ante algunas decisiones tomadas por los directivos. El verde de la montaña no tuvo su mejor partido de preparación, puesto que cayó por la mínima diferencia ante su similar antioqueño.

Así fue el amistoso de pretemporada de Atlético Nacional

El entrenador John Bodmer probó algunos de sus refuerzos y paró el siguiente equipo titular: Harlen Castillo, Édier Ocampo, Bernardo Espinosa, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo, Robert Mejía, Agustín Cano, Juan Pablo Torres, Jhojan Amaya, Daniel Mantilla y Jefferson Duque (C).

El primer tiempo para Atlético Nacional fue bueno, dejó buenas sensaciones en cuanto a la posesión del balón, controló el juego y tuvo varias opciones de gol, pero no pudo concretar. Al descanso se fueron sin goles, pero hubo un cambio importante, el técnico sacó a Agustín Cano y metió a Elkin Rivero.

Para la segunda parte, el estratega salió con Mateo Valencia (A), Joan Castro, Sergio Mosquera, Simón García, Andrés Salazar, Yéiler Goez, Elkin Rivero, Edwin Torres, Dorlan Pabon (C), Jayder Asprilla y Emilio Aristizábal. Intentó por todos los medios llegar al gol, pero no lo pudo concretar. Sobre el minuto 75, tras una transición rápida de defensa a ataque, Envigado consiguió marcar el gol de la victoria.

Próximo partido de Atlético Nacional en la pretemporada

El próximo 14 de enero, Atlético Nacional viajará a Estados Unidos para jugar otro amistoso ante Universitario de Perú en el en el DRV PNK STADIUM de Fort Lauderdale. Otra novedad pasa por el cuerpo técnico que presentó una nueva incorporación, se trata de Juan Sebastián Pulido, nuevo asistente, quedando conformado de la siguiente manera: Jhon Bodmer (D.T), Juan Pablo Sarmiento (A.T.), Juan Sebastián Pulido (A.T), Juan Camilo Quintero (P.F.) y Milton Patiño (E.A.)

John Bodmer sobre los nuevos refuerzos

“Todos se han adaptado muy bien, en el análisis que hicimos trajimos jugadores que yo pudiera conocer de antemano, por su recorrido. No se evalúa únicamente por un vídeo o por lo que pueden hacer, es importante saber con quienes trabajaron, que conocimiento tienen de la metodología que nosotros trabajamos. Se han adaptado muy bien grupalmente, en tema de conceptos se han adaptado muy bien hasta el día de hoy“.

“Nunca voy a estar conforme, nunca. Desde que me levanto no estoy conforme, en mi día a día, pero estoy contento con lo que tengo aquí. Eso es lo que le digo a los jugadores, les decía en la tarde que los números son muy buenos, pero que podemos hacerlo mejor. No les puedo decir que todo es excelente porque entrarían en una zona de confort” concluyó.

