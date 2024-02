Atlético Nacional sufrió una dura derrota en condición de local ante Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que dejó muy molestos a los aficionados locales, los cuales expresaron su malestar en las tribunas, haciendo cantos contra el entrenador Jhon Jairo Bodmer pidiendo su salida, pero también contra la dirigencia.

Tras el final del compromiso, en la tribuna sur, algunos aficionados prendieron fuego algunas de las sillas, imágenes que quedaron evidenciadas en fotografías y videos que fueron compartidos por medio de sus redes sociales, hecho que ha generado muchos cuestionamientos por parte de otros fanáticos y de los seguidores del fútbol en el país.

Pues horas después del suceso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su molestia por lo acontecido por medio de su cuenta de X, allí mostró algunas imágenes de cómo quedó la tribuna quemada, además llamó delincuentes a los sujetos que hicieron la quema.

“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, dijo Gutiérrez.

Atlético Nacional podría ser sancionado

Ante el comportamiento de una parte de la hinchada, ahora el cuadro ‘verde’ de Antioquia se expone a una nueva sanción por parte de la Dimayor, debido a que este tipo de actos suelen ser juzgados y posteriormente multados por el comité disciplinario, por lo que se espera que en los próximos días se dé a conocer la determinación de la entidad.

Reincidencia en la afición de Atlético Nacional

Cabe recordar que en duelo ante Millonarios, fue el regreso de los hinchas al Atanasio Girardot, debido a que el equipo ‘verde’ tenía suspendida la plaza, por los actos que cometieron sus aficionados en la última jornada de los cuadrangulares de la Liga II del 2023, en donde algunos trataron de ingresar al terreno de juego y tiraron objetos a la cancha contra los jugadores.

