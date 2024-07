Atlético Nacional no para y confirmó su nuevo fichaje en la delantera

Atlético Nacional es uno de los clubes que mejor se ha reforzado de cara a lo que será el segundo semestre de la Liga Colombiana, razón por la que sus hinchas están muy ilusionados con lo que pueda hacer el equipo, el cual tendrá la presión de ser protagonista e ir por la final y por el título, como lo exigen sus aficionados.

El equipo antioqueño ha dejado algunas buenas impresiones en los partidos amistosos que ha disputado, en donde el entrenador Pablo Repetto ha mostrado lo que será la idea que planteará en el campeonato, siendo un equipo propositivo, pero que no dé ventajas en la zona defensiva, tema que ha sido uno de los problemas más graves que ha presentado el ‘verdolaga’ en las últimas temporadas.

Atlético Nacional confirmó su nuevo delantero

Una de las posiciones que Atlético Nacional esperaba reforzar era la delantera, es por esto que la dirigencia estaba trabajando desde hace varias semanas en concretar un par de centro atacantes, en negociaciones que no se le hicieron nada fáciles, pero finalmente una de estas se logró destrabar y el ‘verde’ tiene nuevo refuerzo.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto ‘verde’ de Antioquia publicó un video con el que quiso generar intriga a sus hinchas, pero ahí aparece la mano de Kevin Viveros y la habitual cinta que porta en su muñeca en cada partido que disputa, confirmándose así su arribo como nueva contratación, después de varias semanas de negociación.

Kevin Viveros con La Equidad ante Patriotas Boyacá por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo.

Kevin Viveros se despidió de La Equidad

Por medio de su cuenta de Instagram, el futbolista Kevin Viveros publicó un mensaje de despedida y agradecimiento a La Equidad, equipo en el que logró convertir varios goles y ser uno de los atacantes más destacados del primer semestre del fútbol colombiano.

“Agradecido primeramente con Dios por este paso. Hoy me despido de una institución la cual estoy altamente agradecido, La Equidad ha sido una grata experiencia personal y profesional, donde me ha sumado en todo y ha dejado un gran aprendizaje. Agradecido con cada miembro de la institución, compañeros y aficionados. Y agradecido especialmente con el presidente, directivos y cuerpo técnico. Con gran admiración me despido. Att: El Tren Viveros”, dijo Kevin.