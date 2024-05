El entrenador está en los cuadrangulares finales y un ex verdolaga dijo que eso no es suerte.

Campeón ex Atlético Nacional elogió a Hernán Darío Herrera de Once Caldas

Once Caldas se encuentra en los Cuadrangulares Semifinales del primer semestre 2024, un logro que se debe en gran medida a la impecable actuación del equipo durante el todos contra todos. Sin embargo, detrás de esta estrategia se encuentra la figura del veterano entrenador Hernán Darío Herrera, quien ha sido fundamental en el éxito del equipo.

Herrera ya había demostrado su capacidad para llevar a un equipo a la gloria en 2022, cuando condujo a Atlético Nacional al título de la Liga BetPlay. En aquella ocasión, Giovanni Moreno, exjugador de Nacional, fue uno de los jugadores del equipo bajo la dirección de Herrera.

Moreno, quien recientemente elogió a Herrera, afirmó que lo que está sucediendo con Once Caldas no es casualidad, sino el resultado del trabajo y la experiencia del entrenador. El jugador destacó que lo que Herrera ha logrado con Once Caldas ya lo había hecho antes con Atlético Nacional, lo que demuestra su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores y construir equipos ganadores.

Lo que dijo Gio Moreno sobre Hernán Herrera

El jugador ofreció declaraciones para Telemedellín donde se refirió a que Hernán Herrera tiene un buen historial dondequiera que llega. Lo mismo sucedió con Atlético Nacional, equipo que llevaba 5 años sin ser campeón. Herrera asumió la dirección técnica en 2022 y le dio el campeonato al equipo.

El Once Caldas no solo tiene la fortuna de contar con Hernán Herrera, sino que también cuenta con Dayro Moreno, quien este año se ha convertido en un jugador importante para el club, sobre todo durante el todos contra todos, donde el jugador aprovechó para romper un récord especial y fue uno de los goleadores de esa fase con casi 10 goles.