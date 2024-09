“Este es un proceso. Roma no se hizo de la noche a la mañana. Estamos trabajando. La idea es muy clara y lo que pretendemos. Falta tiempo, pero en las tres semanas que llevamos en el club, vamos plasmando poco a poco la idea. Necesitamos entrenamientos, acoplamiento, entendimiento y eso nos llevará a estar 100% con la idea clara”, dijo Efraín Juárez.

“La derrota no define quiénes somos, sino cómo respondemos a ella”, escribió Atlético Nacional en la red social X.

Por si fuera poco, Atlético Nacional reaccionó después del 1-0 en Bucaramanga con una frase algo curiosa y hasta polémica, pues parece que el mismo club sabe perfectamente por el complicado momento que se vive y la manera en la que deben responder para salir de la crisis deportiva. Juárez no quedó muy bien parado tras el fin de semana que se vivió en Santander.

Atlético Nacional no levanta cabeza y la crisis continúa. Pareciera que la oscuridad y los malos resultados ya son normales en el equipo verdolaga, que cada vez más se aleja de sus épocas de gloria que lo convirtieron en el equipo más ganador de Colombia. Con el entrenador mexicano Efraín Juárez tampoco encuentra las soluciones.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.