Atlético Nacional es uno de los equipos del fútbol colombiano que se verá perjudicado porque no le prestarán más el estadio, debido a que Medellín será una de las ciudades en las que se llevará a cabo el Mundial Femenino Sub 20, razón por la que la FIFA tendrá de manera exclusiva el escenario deportivo mientras se realiza el torneo.

Precisamente porque no podrá utilizar el Atanasio Girardot, es que el ‘verdolaga’ ha adelantado varios de sus partidos, razón por la que ha jugado cada tres días, lo que ha generado que el entrenador Pablo Repetto esté rotando la nómina, tratando de manejarle as cargas a los futbolistas y no se presenten lesiones.

Se confirmó nuevo partido en el Atanasio Girardot

Para el partido por la fecha 4 de la Liga Colombiana II-2024, Atlético Nacional estaba en búsqueda de un estadio para poder disputar el juego contra Águilas Doradas, debido a que, inicialmente, ya no iba a poder usar más el Atanasio, tema en el que estaba trabajando la dirigencia, al mando de su presidente Sebastián Arango Botero.

Pero en las últimas horas, la Dimayor y el propio cuadro ‘verde’, confirmó la buena noticia de que Nacional va a poder jugar en el Atanasio Girardot el duelo contra Águilas, esto para alcanzar a utilizar la cancha, la cual después de ese compromiso, será entregado para sus adecuaciones para lo que será la Copa del Mundo.

Jugadores de Atlético Nacional festejando ante América de Cali por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga.

¿Cuándo se juega el partido entre Nacional y Águilas?

De esta manera, el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, se disputará este lunes 5 de agosto a las 8:00 PM en el estadio Atanasio Girardot, compromiso en el que se espera un lleno total por parte de la afición ‘verdolaga’, la cual ha estado acompañando a su equipo en los partidos que ha disputado en su estadio.

Cabe resaltar, que Nacional está obligado a conseguir un triunfo ante el cuadro ‘dorado’, teniendo en cuenta que ha perdido sus últimos dos partidos, uno de ellos en condición de local con La Equidad, hecho que no gustó nada a sus hinchas, especialmente por el pobre rendimiento futbolístico que mostró el equipo.