“ ¿Era offside? Esta fue la acción de gol que le anularon a Envigado vs. Nacional, porque Díaz del naranja que está en el piso ‘supuestamente’ tiene una parte de su cuerpo adelantada (NO veo claro el fuera de lugar) esos círculos adicionales confunden. ¿Cómo la ven ustedes?”, dice el analista José Borda.

Luego de revisar la jugada por unos minutos, el árbitro decretó la posición adelantada y el compromiso continuó 2-1 a favor de local. Inmediatamente, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Para algunos especialistas, la acción de juego es muy cerrada y para otros, era gol legal de Envigado.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.