Atlético Nacional iniciará un nuevo proceso de la mano del entrenador Pablo Repetto, el cual tendrá la difícil tarea de recomponer el camino en la Liga Colombiana, pero también hacer que los hinchas vuelvan a creer en el equipo y regresen al estadio, en medio de los fuertes cuestionamientos a la dirigencia.

Uno de los pedidos de gran parte de la afición, es que se dé la salida del presidente Mauricio Navarro, dirigente que no ha podido ganarse el cariño de la hinchada, debido al muy pobre nivel que ha mostrado el equipo bajo su mando, además, por algunas decisiones y actitudes que no han caído nada bien a la fanaticada.

La razón por la que Mauricio Navarro no saldrá de Atlético Nacional

A pesar de las duras críticas al presidente Navarro, los dueños de Atlético Nacional no tienen planeado sacarlo del cargo, debido a que están muy contentos con algunas situaciones que ha resuelto de buena manera y van más allá de lo futbolístico, así lo reveló el periodista Luis Arturo Henao, en el programa F90 del canal ESPN.

Según Henao, lo que tiene contentos a los propietarios de Nacional, es que Navarro ha logrado sanear económicamente al club, logrando que sea autosostenible, esto debido a la venta de varios futbolistas de la cantera y no realizar contrataciones muy costosas. Otro de los puntos a favor de Mauricio, sería que le quitó gran parte de los beneficios a las barras.

Mauricio Navarro tampoco renunciará

Ante la decisión de los dueños de mantener al presidente, algunos hinchas esperaban que Navarro renunciara, pero en la última rueda de prensa, el directivo desestimó esta posibilidad, asegurando que no tiene en sus planes abandonar el barco en el momento más difícil, por el contrario, tratará de poder sacar las cosas adelante.

“Más que atornillados, nosotros lo que estamos es trabajando. Queremos sacar el club adelante. Uno que lleva tiempo en el fútbol y sigue a esta institución desde hace más de 50 años, el menor de los propósitos que quisiera tener es irme cuando el equipo está en el puesto 16. El día que me vaya, quisiera irme con un Nacional arriba y peleando títulos, jugando diferente. El reto mío es que las cosas mejoren y no irme en el momento que, como dicen, las papas queman. Eso no me lo perdonaría la gente. No me perdonaría que me fui en el momento en que la situación se puso más difícil. Yo tampoco me lo perdonaría”, dijo Mauricio.