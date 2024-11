Lo sucedido con Efraín Juárez en la semifinal de la Copa Colombia sigue dando de qué hablar y, tras la anulación de la sanción, ha salido a hablar el Pibe Valderrama. El ídolo del fútbol colombiano salió en defensa del entrenador de Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

El escándalo de Efraín Juárez estalló tras el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. El DT del Verdolaga celebró eufóricamente la clasificación justo delante de la hinchada del DIM. Esto fue tomado como una provocación y un grupo de fanáticos intentó saltar a la cancha para agredir al mexicano.

El DT fue detenido por la policía por “incitar al odio” y fue fuertemente sancionado por la Dimayor. Sin embargo, el castigo fue rediucido y podrá estar en el banquillo en el clásico ante Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2024-II de este viernes.

Publicidad

Publicidad

El Pibe Valderrama defendió a Juárez

Lo ocurrido el pasado 17 de noviembre ha generado muchas reacciones y uno de los últimos en sumarse a la gran polémica. En una entrevista con Azteca Deportes, el Pibe Valderrama minimizó lo sucedido con Juárez en el Atanasio Girardot , asegurando que se ha exagerado con el tema.

Valderrama se quejó de las medidas contra el DT de Nacional. “Estamos locos. No estoy de acuerdo (con las sanciones). En el fútbol los goles hay que festejarlos. Fue una exageración, no lo entiendo, porque los goles hay que festejarlos… Lo veo raro es por la situación, porque él festejó dos goles, uno contra Medellín y otro contra Santa Fe; es raro, porque él es técnico, y los técnicos tienen derecho de festejar… Es un asunto más social, porque queremos que el aficionado vaya a divertirse y va a pelear… pero no entiendo la suspensión“.

Publicidad

Publicidad

“Lo digo personal, que siga festejando, sí, si los goles se tienen que festejar, ¿quién dijo que los goles no se festejan?, se festeja el gol, ¿entonces los goles no se festejan? entonces no juguemos al fútbol” agregó el ídolo del fútbol colombiano sobre el escándalo.