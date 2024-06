Las declaraciones de Kylian Mbappé sobre la dificultad de la Eurocopa siguen dando de qué hablar y en esta ocasión fue el Pibe Valderrama el que respondió a la estrella de la Selección de Francia. La respuesta del ídolo colombiano fue contundente.

Fue hace pocos días que Kylian Mbappé revivió la discusión sobre el nivel de dificultad del fútbol europeo con respecto al sudamericano. “Es más difícil ganar la Eurocopa que el Mundial” fueron las palabras del francés, que llevaron a una oleada de críticas.

Han sido muchas las figuras las que han reaccionado a las que se han pronunciado sobre los nuevos dichos de Mbappé. Luego de las respuestas de Lionel Messi y Lionel Scaloni a la estrella francesa, fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama el que dio su opinión.

La dura respuesta de Valderrama

Valderrama fue cuestionado por las palabras de Mbappé y no dudó en responder. “Mira la barbaridad que dice, que la Eurocopa es mejor que el campeonato mundial… No hermano, quién dijo esa vaina… Mbappé nunca ha venido a jugar a Sudamérica, entonces que no hable. Yo puedo hablar de Europa y de Sudamérica porque yo jugué en Europa y en Sudamérica“.

“Mbappé habla mucho. La otra vez también dijo lo mismo de Sudamérica y, ¿quién salió campeón del Mundial de Qatar-2022? ¿Cuántos campeones son de Sudamérica?, Ah bueno, entonces no metas a Mbappé aquí que habla mucho… Que hable cuando venga aquí” agregó.