En días pasados, se conoció el nombre del nuevo presidente y la hinchada se ilusiona. Sebastián Arango Botero es el nuevo dirigente y ahora se espera que él abra la puerta que hace años se le cerró al club, la de la gloria. Su responsabilidad no es otra que dar las bases para que el equipo verde encuentre los títulos que la hinchada tanto quiere. Con Pablo Repetto y un mercado de pases en pocos meses, hay posibilidad de volver a lo más alto.

En medio de la reestructuración, Atlético Nacional también presenta una importante novedad que no deja de ser llamativa para los hinchas, pues hubo cambio de presidente y se espera que los ambiciosos planes por ser campeones puedan verse definitivamente y no solo eso, sino encontrar nuevamente el camino para jugar bien y atraer nuevamente a la hinchada al Atanasio Girardot.

