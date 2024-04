Es como si el futbolista no quisiera seguir en Atlético Nacional y mucho menos dejarle algún beneficio económico.

Atlético Nacional está completando un semestre con muchas dificultades y aún no puede salir de la crisis. Trata de flotar en medio de unas aguas muy profundas que mantienen a los directos en el ojo de la polémica y con toda la presión y el disgusto de la hinchada encima. La prematura eliminación en Copa Libertadores, más la virtual eliminación en la Liga Colombiana, permiten situaciones a analizar.

Hace pocas semanas, el técnico uruguayo Pablo Repetto tomó el control de Atlético Nacional tras la salida de Jhon Bodmer. Y aunque hubo un leve crecimiento en la curva de rendimiento, las cosas no parecen estabilizarse y el club verdolaga pasó de la ilusión nuevamente a la clasificación, a estar al borde del fracaso y no ocupar un lugar entre los ocho que disputarán la estrella.

Es que la derrota ante Fortaleza sigue bajando la moral en una hinchada decepcionada por los resultados y por la poca jerarquía que presenta incluso jugando de local, pues es casi inaudito que en el Atanasio Girardot se haya perdido contra los conocidos ‘Amix’, y a ese ritmo saque victorias casi sufriendo jornada tras jornada.

Por si fuera poco, en las últimas horas se conoció un inconveniente con un jugador. Se puede considerar grave, teniendo en cuenta que estamos hablando de un canterano verdolaga y que por su talento es considerado uno de los mejores extremos del fútbol colombiano. Básicamente, es como si el futbolista no quisiera seguir en Atlético Nacional y mucho menos dejarle algún beneficio económico.

El problema que tiene Nacional con el extremo mejor valorado de Colombia

Estamos hablando de Óscar Perea, un jugador que está en el radar de las juveniles de la Selección Colombia y que Pablo Repetto ha podido reafirmar en su puesto como extremo, donde ha tenido momentos de profundidad y está más cerca al gol. Este jugador vive un buen presente, más allá de la crisis, y se perfila como la próxima salida desde Atlético Nacional al exterior. En meses atrás, había sonado para ir a la MLS e incluso a la Bundesliga.

Según el periodista Felipe Sierra, a pesar de que estaba todo acordado hace unos meses, la renovación de Óscar Perea con Atlético Nacional no pasa por su mejor momento. Las negociaciones se alejan debido a un cambio de condiciones de última hora. Esto quiere decir que de no haber arreglo, uno de los mejores extremos de Colombia (2.2 millones de euros, según Transfermarkt), será libre de negociar desde el 1 de julio con cualquier club, pues su contrato vence en diciembre de 2024, agregando que no le quedaría algún beneficio económico al club si este futbolista firma un nuevo vínculo.

Habría que esperar si se logra una firma con Óscar Perea durante estas semanas, pues Atlético Nacional corre riesgos de entrar en el mercado y no poder tener el beneficio que se supone, un canterano debería dejar.