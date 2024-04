Atlético Nacional ha logrado salir de su mal momento tras la llegada de Pablo Repetto al banquillo, pese a que ha vuelto a caer en el último partido ante Fortaleza. Ahora, estando en plena lucha para meterse en los cuadrangulares finales, el entrenador ha revelado que ya tiene pistas sobre lo que será el próximo mercado de pases.

Han sido semanas positivas para Atlético Nacional. Luego de un pésimo inicio de temporada y con la salida de John Jairo Bodmer del banquillo, el club logró reponerse bajo las órdenes de Pablo Repetto y ha logrado meterse en la lucha por un boleto en los cuadrangulares.

El Verdolaga es décimo en la clasificación y se mantiene a solo 3 puntos del octavo lugar, ocupado por América de Cali. Ahora el equipo se prepara para el encuentro ante Independiente Santa Fe, uno de los 4 partidos que restan del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.

El entrenador, Repetto compareció ante la prensa y analizó el complicado presente que vive Nacional. Si bien el club ya está sumando puntos, restan muy pocas fechas para escalar posiciones. El DT ya piensa en lo que será el próximo mercado.

Balance general

Pablo Repetto hizo su análisis sobre sus primeras semanas de gestión. “Esto es un trabajo de hormiga que día a día hay que ir poniendo una cuota de mejora en cada uno de los aspectos. Si uno mira el último partido, diría que tenemos que trabajar más la definición porque tuvimos 5 o 6 chances claras que nos faltó definir. Son partidos que te marcan debilidades, pero no necesariamente por un partido tenemos que decir que hay que trabajar en la definición“.

“Tenemos que trabajar todos los aspectos. Llevo prácticamente un mes, hemos jugado 6 partidos con diferentes resultados. El equipo ha mantenido una línea y una estructura, que nos ha permitido ganar algunos partidos y ni hablar de que perdimos el último que nos hizo dar un paso atrás en la tabla. Nos obliga a ganar lo que viene, no hay margen de error. En ese camino estamos, afrontamos esta realidad que nos toca con total optimismo, creyendo en el plantel, estando juntos con los jugadores y nos quedan los últimos cartuchos y lo vamos a jugar con todo” añadió.

El DT aseguró que conocía perfectamente la situación del equipo antes de llegar al cargo. “Sabía el momento en que estaba, sabia que no era fácil, pagamos el momento de adaptación, luego el equipo fue creciendo y en el funcionamiento hay cosas que me gustan y otras que no y que hay que mejorar“.

¿Refuerzos para Nacional?

Repetto fue consultado por los próximos refuerzos del equipo. “Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, queremos terminar estos cuatro partidos y terminados hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes, vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía“.