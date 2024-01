Atlético Nacional se prepara para el inicio de la temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, pero el Verdolaga aún no completa su mercado de pases. A tres días del debut en la nueva campaña, el entrenador John Jairo Bodmer reveló en conferencia de prensa cuál es su próximo objetivo en la ventana de transferencias.

La temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I inicia esta semana, pero el mercado de pases seguirá abierto hasta el 1 de marzo a las 6:00pm (horario local). Por ende, seguirá habiendo movimientos en los planteles candidatos al primer torneo corto del año, como es el caso de Atlético Nacional.

El Verdolaga ya ha cubierto con varias de las necesidades que tenía del mercado de pases. Una de las tareas pendientes era el reemplazo de Kevin Mier en el arco. Luego de que sonaran David Ospina y Wuilker Faríñez como posibles fichajes, sería el paraguayo Santiago Rojas el designado para asumir el rol.

Faltan refuerzos en Atlético Nacional

Los fichajes de Rojas y Agustín Álvarez Wallace se confirmarán próximamente y se sumarán a Edwin Torres, Joan Castro, Carlos Sierra. Bernardo Espinosa y Daniel Mantilla como los refuerzos de Nacional para este mercado. Sin embargo, John Jairo Bodmer aún busca fichajes en posiciones específicas.

Atlético Nacional, según informa el propio entrenador en conferencia de prensa, se mantiene en busca de un volante ofensivo para esta nueva temporada. El equipo antioqueño maneja varias opciones para la posición, aunque el nombre de Johan Rojas de La Equidad es el que más cerca parece.

La petición de Bodmer

“Seguimos en la búsqueda de un volante. Se adelantan negociaciones actualmente no con uno sino con varios jugadores. Esto no depende solo de Nacional, hay terceros que están allí y además hay otros clubes que quieren a los jugadores que queremos. Nacional esta intentando hacer el mayor esfuerzo para poder traer alguno de los jugadores que nosotros queremos” fueron las palabras de Bodmer.

El entrenador detalló las características que busca en el nuevo fichaje. “Queremos un volante polifuncional, que pueda jugar de doble pívot pero que sea más un ocho. Un ocho ofensivo, que llegue mucho al área, que tenga principios de juego de posición o ataque posicional, que pueda jugar por banda, pero no para que ataque por banda sino por pasillo interior y que pueda defender por fuera. O sino un mediapunta que juegue atrás del nueve y que pueda ser el complemento de un doble pívot”.

Así mismo, resaltó que la opción de Johan Rojas no es la única que manejan. “Rojas no es el único jugador (entre las opciones). Lo ofrecieron a la institución, más no lo solicité. No está en el listado de jugadores que yo pedí para ese puesto, pero sí lo ofrecieron e hicimos un análisis del jugador que amerita entender que hace, cómo lo hace y si encaja o no encaja en lo que queremos para la institución. Tiene características de creativo, individualmente tiene capacidades técnicas y es resolutivo”.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.