Atlético Nacional no tuvo buenas noticias en el partido ante Alianza por el duelo de ida de la Copa Libertadores en Valledupar, ya que a pesar del empate, algunos jugadores se vieron envueltos en una controversia, pero además, el equipo perdió a su arquero David Ospina, quien salió sustituido en los últimos minutos por una lesión.

Publicidad

Publicidad

Ospina presentó un inconveniente físico, después del penal que transformó en gol el jugador Isaac Camargo al minuto 83 para la igualdad del cuadro vallenato, acción en la que David se terminó de lesionar, ya que antes había tenido un choque con un rival, el cual lo dejó con problemas, por lo que terminó saliendo sustituido.

El tiempo que estaría David Ospina por fuera de las canchas

Aunque el entrenador Efraín Juárez aseguró después del final del partido que “hay que analizar lo de David Ospina. Todavía no tenemos certezas. Lo evaluaremos en estos días a ver cómo está”, y desde el club no han dado un parte médico de cómo es el estado del arquero, se conoció de manera extraoficial el tiempo que el ‘verde’ no contaría con el golero.

Según informaron en Antena 2, Ospina habría sufrido en su pierna derecha, razón por la que estaría por lo menos unos 15 días por fuera de las canchas, lo que lo llevaría a perderse cerca de tres partidos con Nacional, lo que es una muy mala noticia para el arquero que venía de recuperarse de otra lesión que lo tuvo por varias semanas sin jugar.

Publicidad

Publicidad

David Ospina de Atlético Nacional ante La Equidad por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga.

Y es que David no ha podido tener la continuidad que se esperaba con el ‘verdolaga’ debido a las lesiones que ha presentado, inicialmente fue inconveniente en su codo el que lo sacó de competencia y ahora un desgarro, pero desde la hinchada esperan que pueda recuperarse y estar en la parte final del ‘todos contra todos’ y en los cuadrangulares.

ver también Atlético Nacional tomó una decisión con los jugadores que se fueron de fiesta

¿Quién reemplazará a David Ospina?

Todo indica que el reemplazante de David Ospina en el próximo partido de Atlético Nacional por la vuelta de los octavos de la Copa Colombia, sería el juvenil Luis Marquinez, debido a que Harlen Castillo no estaría convocado, debido a la controversia de las últimas horas, en la que varios jugadores fueron vistos de fiesta.

Publicidad

Publicidad