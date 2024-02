“Está muy bien, creciendo en su parte condicional. Estamos trabajando fuerte con él y él también. Hasta que no esté a tope, no lo puedo exponer. Es exponerlo a él y exponerme a mí como entrenador. Está muy bien y va creciendo en su parte condicional”, agregó el entrenador de Nacional.

“Él no va a entrar a jugar 90 minutos (Ceppelini). Como cualquier jugador que viene llegando, va a tener que entrar progresivamente. Por supuesto que tiene cómo pelear un puesto. Cualquiera del equipo tiene cómo pelear un puesto y eso es lo mejor para todos: que haya competitividad”, afirmó Bodmer en rueda de prensa.

Es decir, que las grandes ausencias para este partido son el mencionado volante uruguayo y Brahian Palacios, el Sub 23 que parece tendría todo listo para ir al fútbol de Turquía. En las redes sociales, los hinchas piden a Ceppelini al menos en la convocatoria.

Eso sí, Ceppelini no ha jugado ni un solo minuto en cuatro partidos jugados de Atlético Nacional y tampoco está en la convocatoria para el juego contra Patriotas Boyacá en el estadio La Independencia de Tunja, por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2024. Esta situación tiene muy molesta a la hinchada ‘verdolaga’.

Se trata de Pablo Ceppelini, quien regresó a Atlético Nacional en enero pasado, pero no es tenido en cuenta en lo absoluto por Jhon Jairo Bodmer, lo que ha molestado a muchos hinchas del club verdolaga, que lo piden a gritos. Vale recordar que este jugador fue confirmado a finales de enero como nuevo refuerzo y regresó tras varios años de ausencia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.