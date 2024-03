Los directivos de Atlético Nacional no descartan el regreso de Jhon Bodmer

“Jhon Jairo Bodmer cuando llegó al club lo hizo como técnico de la categoría sub 20. Luego de la salida de William Amaral se decidió acercar a Bodmer al equipo profesional. Se pensó que podría regresar a la sub 20, él tiene las puertas abiertas, pero la aspiración de él debe ser dirigir en el fútbol profesional”, dijo Navarro.

Cabe recordar que antes de ser nombrado oficialmente como técnico de Nacional en reemplazo del brasileño William Amaral, Jhon Bodmer fue contratado en el equipo como técnico de las divisiones menores. Antes, estuvo como asistente en la Selección Costa Rica y había sido mundialista en Qatar 2022. El FPC no le era indiferente, pues tuvo la posibilidad de dirigir algunos clubes, como Tigres o Jaguares.

Mauricio Navarro, presidente de Nacional, no esquivó la pregunta sobre Jhon Bodmer, quien, a comparación como se pensaba, sí dejó las puertas abiertas y no se descarta un regreso en próximas semanas. El dirigente explicó la forma en la que llegaría y cuál cargo sería el que tendría.

Vale resaltar que Jhon Jairo Bodmer tuvo que dejar la institución luego de los malos resultados en la Liga Colombiana y Copa Libertadores. El equipo, en apenas dos meses en 2024, se veía roto en la cancha, sin ideas y lleno de problemas en medio de ambiente tenso entre hinchada y directivos. El joven entrenador no tuvo de otra que presentar su renuncia irrevocable por amenazas.

