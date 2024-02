Atlético Nacional debutó en la fase previa de Copa Libertadores 2024 de manera penosa. Infortunadamente, para el equipo colombiano, Nacional de Paraguay fue superior en el partido de ida que ofició como visitante. Además, terminó con un expulsado. Joan Castro vio la doble amarilla sobre el final del compromiso. Ahora, el cuadro dirigido por Jhon Jairo Bodmer tendrá que mentalizarse a darle vuelta en el Atanasio Girardot.

Las cosas no van bien, pues el sistema de juego no se ve por ningún lado. Errores defensivos y mucho nerviosismo, predecible en ataque y sin sorpresa, sin posesión de balón, desorden en el medio campo, sin profundidad por las bandas. Tácticamente, las cosas no le salen a Jhon Bodmer más allá que trate de defender lo que parece indefendible en rueda de prensa.

Y cuando el equipo verde se pudo ir ganando al término del primer tiempo contra Nacional de Paraguay, falló la definición. Caso contrario a lo que sí hizo su rival empezando el segundo tiempo. Apenas a los 49’ minutos, Nacional de Paraguay consiguió abrir el marcador tras una secuencia de errores en la defensa del equipo colombiano que se deberá mejorar en corto plazo.

Diego Duarte marcó el 1-0. El jugador del conjunto paraguayo aprovechó los errores del equipo dirigido por Jhon Bodmer y, ante una salida dudosa del portero Rojas, definió bien a ras de piso a un rincón al que no llegaba el portero. Este gol deja sin margen de error al joven técnico bogotano, que de a poco se le va acabando el tiempo en el ‘Verdolaga’. Una penosa derrota que aumenta los números negativos del estratega al mando de Nacional. Las estadísticas también las tiene en contra y no lo respaldan.

Bodmer en Nacional presenta un rendimiento muy pobre

Más exactamente, Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional presenta un rendimiento del 42 por ciento, muy por debajo de las expectativas. En el balance presentado por ‘Datos Nacional’ en X, el técnico suma 22 partidos dirigidos, de los cuales han sido 8 victorias, cuatro empates y 10 derrotas. Acumula 27 goles anotados, pero 30 en contra. Con esta muestra, su proceso tambalea muy seriamente en el gigante paisa. Todo esto suma la enorme inconformidad de la hinchada.

