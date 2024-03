Insólito: muchos abonados de Nacional deberán comprar una boleta nueva vs. Bucaramanga

La hinchada de Nacional ha sido protagonista en los últimos días debido a sus fuertes protestas contra los directivos. Con los trapos, “están matando a Nacional”, se hicieron sentir en Bogotá contra La Equidad y Medellín vs. Nacional de Paraguay, que significó la prematura eliminación en la Copa Libertadores. Las cosas tocaron fondo, Dorlan Pabón renunció y ahora las esperanzas se colocan en el técnico uruguayo Pablo Repetto.

“A raíz de la sanción impuesta a Atlético Nacional por la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y la Alcaldía de Medellín, informamos que para el partido vs. Bucaramanga, la tribuna sur estará inhabilitada. Aquellos abonados de dicha tribuna que quieran acceder al partido, deberán comprar una nueva boleta en otra sección habilitada. Lamentamos profundamente la sanción y rogamos a los hinchas cuidar su comportamiento para no recibir mayores sanciones en futuros encuentros”, dice comunicado de prensa de Nacional.

Por esa razón, los abonados de la tribuna sur no podrán asistir como habitualmente se hace. Lo insólito de todo es que si quieren ir al partido, deberán mirar opciones de boletería y comprar entradas nuevas para poder ingresar. Obviamente, es una determinación que a muchos no les gustará.

La decisión de las directivas y los encargados de la logística se da debido a una sanción que tiene la tribuna sur del Atanasio Girardot. Cabe recordar que la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y la Alcaldía de Medellín impusieron esa sanción por los desmanes de la hinchada en el escenario deportivo en el clásico vs. Millonarios, que perjudicó y quemó zonas del lugar.

Información importante e insólita para muchos hinchas de Atlético Nacional que están abonados y que van fecha tras fecha al Atanasio Girardot de Medellín. Resulta curioso, pero tendrán que comprar boletería nueva si quieren ingresar al próximo partido vs. Atlético Bucaramanga, por la undécima fecha de la Liga Colombiana I-2024.

