Por otra parte, otra situación que habría forzado su salida de Nacional es que podría ir a otro club del fútbol colombiano. En las últimas horas, ha sido relacionado con el Envigado, de donde es canterano; y Once Caldas de Manizales, tras el deseo de Hernán Darío Herrera de tenerlo.

Precisamente, esa sería la segunda razón. Dorlan Pabón no estaría de acuerdo con las decisiones que venían tomando los directivos. Además, el jugador habría sentido que no se contrataron buenos jugadores en el último mercado y que la presión de los malos resultados estaba cayendo sobre él y Jefferson Duque. A su vez, Parece que la prematura eliminación de Copa Libertadores tocó fondo y forzó la decisión de ‘Memín’, consultada con su familia.

Precisamente, el uruguayo Repetto habría buscado formas para tratar de convencer a Dorlan Pabón para que no se fuera de Atlético Nacional, pero fue un intento fallido y ya no se podía hacer nada. Tal parece que ‘Memín’ tenía la decisión tomada tras la eliminación en la Copa Libertadores.

Tras esta irrevocable decisión, el volante ofensivo cierra una época brillante con Atlético Nacional y se mentaliza en su futuro en el fútbol colombiano. Lo más probable es que continúe su carrera en otro club. Ya se está hablando de Envigado y Once Caldas. Todo esto se conoce en plena confrontación de la hinchada con los directivos y el nombramiento del nuevo entrenador Pablo Repetto.

Días muy complicados para Atlético Nacional luego de la salida inmediata de Dorlan Pabón. ‘Memín’ presentó su renuncia faltando cuatro meses para que se cumpliera el contrato. No había aires de renovación, ambiente tenso y la leyenda del club prefirió dar un paso al costado y mirar otros rumbos para su carrera. Noticia difícil de digerir en la hinchada, que esperaban alguna otra cosa menos la dimisión de la gran estrella.

