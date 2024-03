Días difíciles para Atlético Nacional luego de la salida inmediata de Dorlan Pabón. ‘Memín’, una leyenda ‘verdolaga’, presentó su renuncia faltando cuatro meses para que se cumpla el contrato. El volante ofensivo prefirió irse y más bien mirar otros rumbos para su carrera. De esta manera, el jugador cierra una época brillante con el equipo paisa y se mentaliza en su futuro en el fútbol colombiano.

Muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Por qué Dorlan Pabón tomó esta drástica decisión? ¿Va para otro equipo? Sobre esta inesperada decisión, ya se conocen tres posibles razones por las que el jugador habría renunciado a la institución ‘verdolaga’, en medio de un ambiente tenso y de confrontaciones entre la hinchada con los directivos.

Según Semana, una de las razones apunta a que Dorlan Pabón estaba muy presionado y agotado mentalmente por el ambiente que se vivía en el equipo. Vale resaltar que además de la resistencia contra los directivos, los resultados tiene un momento más que crítico en el equipo, lejos de los ‘ocho’ y con necesidad de victoria.

Precisamente, esa sería la segunda razón. Dorlan Pabón no estaría de acuerdo con las decisiones que venían tomando los directivos. Además, el jugador habría sentido que no se contrataron buenos jugadores en el último mercado y que la presión de los resultados estaba cayendo sobre él y Jefferson Duque. Parece que la prematura eliminación de Copa Libertadores tocó fondo y forzó la decisión de ‘Memín’. Otra situación que habría forzado su salida es que podría ir a otro club del FPC, ha sido relacionado con Envigado y Once Caldas.

Jefferson Duque también saldría de Nacional

El otro jugador que seguiría el camino de Dorlan es Jefferson Duque, ídolo y goleador de Nacional que también ha sido muy importante en los últimos años en el equipo. ‘La Fiera’ tendría pensado salir del club en próximos meses y también mira otras posibilidades para su carrera deportiva.

Jefferson Duque aún no tendría definido cuál será su destino en el FPC, pero desde el equipo naranja también le habrían hecho una propuesta para que dé los últimos pasos de su carrera allí.

“Y antes de dormir le pido a Dios que te siga cuidando, bendiciendo y protegiendo. Porque conmigo o sin mí te quiero ver bien en todos los sentidos. Yo confío en tu capacidad para encontrar la felicidad y quiero que sepas que aunque no estemos juntos por el momento voy a estar aquí celebrando tus triunfos y apoyándote en los desafíos”, expresó Jefferson Duque a través de un sentido video.