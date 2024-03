No solo Dorlan Pabón, el otro ídolo que también se iría de Atlético Nacional

Por otra parte, Once Caldas, y por pedido especial del técnico Hernán Darío Herrera, tendría como posibilidad juntar a varios ídolos de Atlético Nacional en los próximos meses, entre ellos Dorlan Pabón y Jefferson Duque. Hay vida después de Nacional y las opciones en el mercado del FPC para estas dos leyendas no se harán esperar.

Por su parte, Jefferson Duque aún no tendría definido cuál será su destino, pero desde el equipo naranja también le habrían hecho una propuesta para que dé los últimos pasos de su carrera allí.

“Y antes de dormir le pido a Dios que te siga cuidando, bendiciendo y protegiendo. Porque conmigo o sin mí te quiero ver bien en todos los sentidos . Yo confío en tu capacidad para encontrar la felicidad y quiero que sepas que aunque no estemos juntos por el momento voy a estar aquí celebrando tus triunfos y apoyándote en los desafíos”, expresó Jefferson Duque a través de un sentido video.

Lo grave de todo es que no es solamente Dorlan Pabón el que se iría del club, pues otro ídolo estaría por el mismo camino y también daría un paso al costado, según algunos rumores desde Medellín. Serán bajas muy sensibles en el equipo antioqueño que tiene este suceso de ‘Memín’ a solo horas de que el uruguayo Pablo Repetto sea presentado oficialmente.

Días muy complicados para Atlético Nacional luego de la salida inmediata de Dorlan Pabón. ‘Memín’ presentó su renuncia faltando cuatro meses para que se cumpla el contrato. No había aires de renovación, ambiente tenso y la leyenda del club prefirió irse y mirar otros rumbos para su carrera. De esta manera, el volante ofensivo cierra una época brillante con el ‘verdolaga’ y se mentaliza en su futuro en el fútbol colombiano.

