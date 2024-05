“Tenemos un grupo de la Selección y por ahí se comparten muchas cosas, pero un acercamiento así como tal no ha habido. Ahora tengo los pies sobre la tierra, y estoy trabajando con mi equipo para tener la ilusión de ir a la Selección, pero todo está en manos del cuerpo técnico”, dijo Arango en diálogo con Sierra.

Pareciera que es un fichaje que se podría dar en un futuro, pero habrá que esperar como evoluciona la carrera de Cristian Arango en la MLS, donde podría dar un paso importante a Europa y por qué no, estar en la Selección Colombia.

“Mi padre me crió con la camiseta de Atlético Nacional, es hincha a morir y al igual que mis hermanos. Toda la familia se ilusiona con algún día de verme vestido de verde, pero ellos saben en lo que estoy ahora, saben la magnitud y se mantienen al tanto de lo que es mi carrera deportiva”, dijo Cristian Arango.

May 18. 2024: Cristian Arango, delantero de Real Salt Lake. David Seelig/Cal Medi Sandy USA – ZUMAc04_ 20240518_zma_c04_329 Copyright: xDavidxSeeligx/xCalxSportxMediax

En diálogo con el periodista Felipe Sierra, Cristian Arango revivió la ilusión de toda la hinchada, no descarta estar en Atlético Nacional en algún momento, aunque confesó que por estas fechas es difícil, por su gran momento en la MLS, (que lo puede colocar en Europa otra vez), y el valor de su pase más su salario. Traerlo de vuelta a Colombia significa invertir grandes sumas de dinero.

En las últimas horas, a los nombres de Jorman Campuzano, David Ospina, Edwin Cardona y Duván Vergara, se ha sumado el de Cristian Arango, un delantero que vive un sobresaliente momento deportivo en la MLS y es el alma de gol del Real Salt Lake de Estados Unidos. Es un confeso hincha verde y no descarta vestir la camiseta de sus amores, según sus más recientes palabras.

Atlético Nacional sigue en el mar de rumores y se aproximan confirmaciones. El mercado de pases parece que será atractivo en el club verdolaga y promete con romper la ventana de transferencias en el fútbol colombiano. El equipo verde va por los mejores elementos y algunos ídolos para volver a la pelea por el título de Liga Colombiana y el respectivo cupo a Copa Libertadores 2025. Es el momento, luego del fracaso en el primer semestre, donde no se obtuvieron los resultados, hubo más enfrentamiento entre las directivas y la hinchada y la crisis no se hizo esperar.

