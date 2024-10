Edwin Cardona, luego de un discreto paso por América de Cali, pudo firmar su regreso a Atlético Nacional y reafirmó que aún está capacitado para liderar al club verdolaga. El volante tiene mucho fútbol por dar todavía, pensando en los objetivos del equipo verde.

Pese a esos planes, las cosas no han sido fáciles para Edwin Cardona desde su regreso al fútbol colombiano. En América de Cali, por ejemplo, no pudo rendir lo esperado, mientras que en Atlético Nacional, aunque demuestra sus cualidades, vive momentos complicados, exigencias por ser campeón, cambios de técnico y desmanes en las tribunas del Atanasio Girardot con hinchas, que fuerzan sanciones.

Más allá de eso, Edwin Cardona se considera un líder en Atlético Nacional y gran parte de los objetivos dependen de su astucia en la cancha. En esta recta final del ‘Todos Contra Todos’, el volante se mentaliza en la clasificación a cuadrangulares semifinales y las posibilidades de ser campeón con el club verdolaga.

En medio de la competencia, Edwin Cardona sacó unos minutos de su tiempo y le mandó un mensaje al periodista que “habla mal” de él desde su regreso a Atlético Nacional. Reprochó sus opiniones y puso de ejemplo a James Rodríguez.

Edwin Cardona celebra un gol contra Millonarios. Photo: VizzorImage / Felipe Caicedo / Saff

Las palabras de Edwin Cardona contra la persona que “habla mal” de él

“Hay una persona en el fútbol colombiano que siempre habla mal del uno, mal del otro. Que James es no sé qué y sale figura de la Copa América. Que un entrenador es esto y salió campeón. Yo no sé si la culpa es de todos o solamente de uno. Porque entre 10 periodistas que eligen a uno, para él es otro. Si no te gusta el jugador o no te cae bien, por qué tienes que dar otra opinión sabiendo que el resto lo eligieron”, dijo Edwin Cardona.

En medio de la charla, Edwin Cardona recordó que a él “también lo marcan” y puso el ejemplo de un compañero que vive en Cali y que recientemente lo enfrentó. El colega le contó que el entrenador había dado la orden de marca personal. “A mí también me ven y yo también veo como juegan los otros”, aseguró Edwin.