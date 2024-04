“Benjamín Romero no estuvo en la presentación de Sebastián Arango Botero como nuevo presidente de Nacional… Yo me atrevo a decir que, a hoy, 29 de abril, cada vez está más cerca la salida de Benjamín Romero de la dirigencia de Atlético Nacional”, dijo el periodista David Gutiérrez.

Vale resaltar que Benjamín Romero es el vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional, pero con pasado en Millonarios, y esa condición es la que lidera el orden de las críticas y los pedidos de salida, pues muchos fanáticos no ven con buenos ojos que ‘Benja’ tenga pasado con el eterno rival histórico. Para muchos, este cambio es más que necesario en el club verdolaga.

Atlético Nacional, en pleno día de cumpleaños, recibe una novedad que alegra a muchos, pues uno de los directivos más polémicos de los últimos años, Benjamín Romero, tendría los días contados en el club. Hubo un suceso principal en el que no hizo acto de presencia y eso activó el mar de rumores en Medellín.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.