“Queremos renovarle el contrato (Armani). No hay apuro porque las dos partes queremos hacerlo. En el próximo tiempo nos reuniremos con su representante y firmará”, dijo Enzo Francescoli, manager deportivo de River Plate, en D Sports.

Franco Armani, considerado un ídolo de Atlético Nacional y uno de los jugadores más importantes del club en los últimos años, presenta una novedad desde Argentina que entristece al club verdolaga. Una de las noticias que más se espera en la hinchada verde es el regreso del portero a Medellín para firmar un nuevo contrato con la institución, pero tal parece que eso no va a suceder pronto.

